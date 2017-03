Toter bei Messerstecherei nahe Wiener Lugner City

Hintergründe noch nicht bekannt

Wien – Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Lerchenfelder Gürtel in Wien mit mehreren Beteiligten ist Sonntag früh ein Mann durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist geflüchtet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren vorläufig noch unklar. Die Polizei befragte am Vormittag zwei Begleiter des Getöteten, über dessen Identität zunächst noch keine gesicherten Informationen vorlagen.

Die Streiterei hatte nach Angaben der Polizei in einem Lokal ihren Ausgang genommen und sich dann nach draußen verlagert. Es kam offenbar zu einer Prügelei, dann wurde der Mann durch Messerstiche verletzt. Er schleppte sich noch etwa 100 Meter auf dem Gehsteig davon, ehe er auf die Fahrbahn taumelte, wo eine Autofahrerin auf ihn aufmerksam wurde. In der Annahme, der Mann sei von einem Fahrzeug angefahren worden, verständigte sie die Einsatzkräfte, berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der Verletzte wurde in ein Spital gebracht und starb trotz Notoperation rund eine Stunde später. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. (APA, 26.3.2017)