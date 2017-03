Krawalle zwischen Anhängern und Gegnern von Trump

Rally am Bolsa Chica State Beach bei Los Angeles traf auf Gegendemonstration

Huntington Beach – An einem beliebten kalifornischen Strand haben sich Anhänger und Gegner von US-Präsident Donald Trump Auseinandersetzungen geliefert. Mehrere Kämpfe brachen aus, als am Samstag ein Demonstrationszug von etwa 2.000 Trump-Unterstützern am Bolsa Chica State Beach südlich von Los Angeles auf eine kleine Gruppe von Trump-Gegnern stieß. Vier der Gegendemonstranten seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Drei von ihnen wurde der illegale Gebrauch von Pfefferspray vorgeworfen, einem Körperverletzung.

Seit Trumps Wahl zum Präsidenten kommt es landesweit immer wieder zu Demonstration für und gegen ihn. Trump bedankte sich am Samstag via Twitter bei seinen Anhängern: "Danke für all die Trump-Rallys heute. Tolle Unterstützung. Wir alle werden Amerika wieder groß machen." (APA, 26.3.2017)