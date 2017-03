Starker Vettel gewinnt WM-Auftakt in Australien

Der ehemalige deutsche Weltmeister verweist in seinem Ferrari die Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas auf die Plätze

Melbourne – Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat am Sonntag in Melbourne den ersten WM-Lauf der 68. Formel-1-Saison gewonnen. Der 29-jährige Deutsche gewann den Australien-Grand-Prix nach 57 Runden vor dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton (GBR) und Valtteri Bottas (FIN). Der Niederländer Max Verstappen landete im Red Bull unmittelbar hinter dem zweiten Ferrari von Kimi Räikkönen (FIN) auf Platz fünf.

Für Vettel und Ferrari war es der erste Sieg seit 18 Monaten. Zuletzt hatte der vierfache Ex-Weltmeister, der nun bei 43. GP-Erfolgen hält, am 20. September 2015 in Singapur gewonnen.

Grande

"Forza Ferrari, grande macchina", rief Vettel nach der Zieleinfahrt in den Boxenfunk und lobte sein "großartiges" neues Auto. "Das war ein fantastisches Rennen von uns und genau das, was wir gebraucht haben", fügte Vettel später an: "Das Team hat unglaublich hart dafür gearbeitet." Hamilton gratulierte Vettel fair, "wir haben lange auch alles richtig gemacht, aber meine Reifen haben nicht gut gearbeitet", sagte der Engländer.

Im ersten Rennen nach dem Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg und in der Stunde Null des neuen Aerodynamik-Reglements brachte Vettel den erfolgsverwöhnten Silberpfeilen nach 51 Siegen aus den letzten 59 Rennen eine überaus schmerzhafte Niederlage bei.

"Watschn"

Den dreimaligen Champion und WM-Favoriten Hamilton hielt Vettel mit konstant schnellen Runden und einer besseren Reifenstrategie auf Distanz. "Wir waren einfach nicht schnell genug", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, "und die Reifen haben zu schnell abgebaut. Das war heute ein guter Weckruf für uns. Manchmal ist es für die Persönlichkeit ganz gut, wenn man eine Watschn bekommt, und das war heute der Fall."

Rosbergs Nachfolger Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil hatte von Startposition drei im Rennen vom ersten Meter an nicht den Hauch einer Chance gegen Vettel, der nun bei 43 Grand-Prix-Siegen steht und erster WM-Spitzenreiter des Jahres ist. Zumindest konnte der Finne Bottas bei seinem Mercedes-Debüt Platz drei vor seinem Landsmann Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari retten.

Breit

Hamilton, der in Melbourne zum sechsten Mal insgesamt und zum vierten Mal in Folge von der Pole Position ins Rennen ging, verteidigte seinen ersten Platz nach dem Erlöschen der Ampeln zunächst mühelos, der Brite konnte sich von Vettel aber kaum absetzen.

Schnell wurde deutlich, dass die Befürchtungen vieler Verantwortlicher zu den "Nebenwirkungen" des neuen Reglements berechtigt waren: Die deutlich breiteren Boliden und Reifen geben der Formel 1 zwar einen aggressiveren Look und führen zu höheren Kurvengeschwindigkeiten, doch das Überholen auf der Strecke fällt augenscheinlich noch schwerer als in den Vorjahren.

Die Wege der beiden Top-Fahrer, die sieben WM-Titel auf sich vereinen, trennten sich durch Hamiltons Reifenwechsel in der 17. Runde. Danach blieb Hamilton im Verkehr hinter Verstappen stecken, während Vettel an der Spitze eine schnelle Runde nach der anderen hinlegte und nach seinem eigenen Stopp nach 24 von 57 Runden die Spitze behauptete – woraufhin Wolff vor Wut auf seinen Tisch am Kommandostand schlug. "Ich bin in der Situation natürlich sehr emotional", sagte Wolff: "Aber so muss es auch sein."

Maximum

Red-Bull-Pilot Verstappen bezeichnete nach dem Rennen Platz fünf als Maximum für sein österreichisch-britisches Team Red Bull Racing, dem nicht nur von Motorenseite PS auf Mercedes sowie Ferrari fehlen, auch aerodynamisch haben die "Bullen" Aufholbedarf. Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo erlebte indes ein Rennwochenende zum Vergessen. Der australische Lokalmatador, für den schon das Qualifying am Samstag nach einem Unfall vorzeitig zu Ende gegangen war, musste wegen eines technischen Defekts aus der Boxengasse starten und das Rennen nach 31 Runden vorzeitig aufgeben.(APA, sid, red, 26.3.2017)