Vanek geht beim 7:0-Kantersieg der Panthers leer aus

Auch Grabner gelingt beim 3:0-Erfolg der Rangers in Los Angeles kein Scorerpunkt

Österreichs Eishockey-Stars sind am Samstag trotz klarer Siege ihrer NHL-Teams ohne Scorerpunkt geblieben. Die Florida Panthers feierten mit Thomas Vanek, der 15:12 Minuten im Einsatz war, einen 7:0-Heimtriumph über die Chicago Blackhawks. Die New York Rangers setzten sich indes mit Michael Grabner (13:31) 3:0 bei den Los Angeles Kings durch und haben damit ihr Play-off-Ticket so gut wie sicher. (APA, 26.3.2017)

Ergebnisse der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga (NHL) vom Samstag:

Florida Panthers (mit Vanek) – Chicago Blackhawks 7:0

Los Angeles Kings – New York Rangers (mit Grabner) 0:3

Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) 1:0

Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 4:1

Nashville Predators – San Jose Sharks 7:2

St. Louis Blues – Calgary Flames 2:3 n.V.

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 5:2

Montreal Canadiens – Ottawa Senators 3:1

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1:3

New York Islanders – Boston Brunis 1:2

Washington Capitals – Arizona Coyotes 4:1

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 2:4