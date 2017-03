Schwache Leistung von Österreichs Nummer eins beim 1:6, 5:7 gegen den Kroaten Borna Coric

Miami – Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ist in der Nacht auf Sonntag in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami ausgeschieden. Nach Wiederaufnahme des Matches, das wegen eines Gewitters kurzzeitig unterbrochen werden musste, verlor Thiem gegen die kroatische Nachwuchshoffnung Borna Coric, den 20-jährigen Weltranglisten-62., in zwei Sätzen 1:6,5:7. (APA, 26.3.2017)