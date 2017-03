Schweiz behält mit 1:0 gegen Lettland die weiße Weste

"Joker" Drmic Matchwinner – Schweden 4:0-Sieger gegen Weißrussland

Genf – Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hält zur Halbzeit der WM-Qualifikation weiter beim Punktemaximum. Die Eidgenossen feierten am Samstag in Genf gegen Lettland einen 1:0-Erfolg und gingen damit auch im fünften Gruppe-B-Spiel siegreich vom Feld. Der sechs Punkte dahinter liegende Tabellenzweite Portugal wurde somit vor dem Abendspiel gegen Ungarn in Lissabon noch mehr unter Druck gesetzt.

Die Schweizer mussten trotz klarer Überlegenheit wegen mangelnder Effizienz lange auf die Führung warten. Die besorgte "Joker" Josip Drmic nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf vom Fünfer (66.). Damit schaffte die Truppe von Teamchef Vladimir Petkovic Historisches, noch nie zuvor waren ihr fünf Siege zu Beginn einer Qualifikation gelungen. Keine Tore gab es im "Zwergenduell" von Andorra mit Färöer.

In der Gruppe A zog Schweden mit einem 4:0-Sieg gegen Weißrussland zumindest für kurze Zeit mit Frankreich (je 10 Punkte) gleich. Die Tore in Solna steuerten Emil Forsberg (19./Elfmeter, 49.), Marcus Berg (57.) und Isaac Kiese Thelin (78.) bei. Die Franzosen standen im Abendspiel vor einem Pflichtsieg in Luxemburg.

In der Gruppe H erfüllte Bosnien-Herzegowina die Pflicht mit einem 5:0-Kantersieg gegen Gibraltar. Keinen Sieger und keine Tore gab es beim Aufeinandertreffen von Zypern und Estland in Nikosia. (APA, 25.3.2017)

Fußball-Ergebnisse der WM-Qualifikation für die Endrunde 2018 in Russland:

Gruppe A:

Schweden – Weißrussland 4:0 (1:0) Solna.

Tore: Forsberg (19./Elfmeter, 49.), Berg (57.), Kiese Thelin (78.)

Bulgarien – Niederlande 20.45

Luxemburg – Frankreich 20.45

Gruppe B

Andorra – Färöer 0:0 Andorra la Vella.

Gelb-Rote Karte: Edmundsson (74./Färöer/Foul)

Schweiz – Lettland 1:0 (0:0) Genf.

Tor: Drmic (66.)

Portugal – Ungarn 20.45