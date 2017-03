Regen in der Wüste machte ein Starten unmöglich

Doha – Die Qualifyings zum Motorrad-Grand-Prix von Katar sind am Samstag abgesagt worden. Die heftigen Regenfälle über der Wüste verunmöglichten geregelte Abschlusstrainings. Die Startaufstellungen für die Rennen am Sonntag in Doha erfolgen aufgrund der kombinierten Zeiten aus den freien Trainings. (APA, 25.23.2017)