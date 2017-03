3:1 gegen Schweden – U17 in Eliterunde weiter unbesiegt

Mit vier Zählern gleichauf mit Frankreich an der Spitze – Aganovic Doppel-Torschütze

Österreichs U17-Fußball-Nationalteam hat am Samstag den nächsten Schritt auf dem Weg zur EM gemacht. Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler besiegte im zweiten Spiel der Qualifikations-Eliterunde Schweden in Rohrbach an der Lafnitz mit 3:1 und hält genauso wie Frankreich in der Gruppe 6 bei vier Zählern und einem Torverhältnis von 4:2. Gegen die Franzosen hatte es zum Auftakt ein 1:1 gegeben.

Die ÖFB-Truppe fand schon vor der Pause gute Möglichkeiten vor, Treffer fielen aber erst danach. Stadler hatte dabei ein gutes Händchen. Der zur Pause eingewechselte Aldin Aganovic traf schon vier Minuten später nach Vorarbeit von Romano Schmid zum 1:0 (44.). Sturm-Graz-Kicker Schmid verwertete einen Elfmeter zum 2:0 (55.). Christoph Weyermayr war zuvor gefoult worden. Schweden durfte nach dem Anschlusstreffer von Mawana Filston (79.) nur kurz auf die Wende hoffen, Aganovic (80.+2) stellte nach einem Konter aus kurzer Distanz den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Der Stadler-Truppe reicht damit am Dienstag (17.00 Uhr) in Bad Waltersdorf gegen die Ukraine, die bei drei Zählern hält, ein Remis zum Aufstieg. Die Sieger sowie die sieben besten Zweiten der acht Pools sind für die EM in Kroatien (3. bis 19. Mai) qualifiziert. (APA, 25.3.2017)

Ergebnis Eliterunde-EM-Qualifikation vom Samstag/Gruppe 6:

Schweden – Österreich 1:3 (0:0). Rohrbach an der Lafnitz.

Tore: Mawana (79.) bzw. Aganovic (44., 80.+2), Schmid (55./Elfmeter)

Österreich mit: Antosch – Schuster, Wallquist, Klarer, Gobara – Schmid (62. Wunsch), Ballo (74. Knötig), Demaku – Muhr, Weyermayr, Bekar (41. Aganovic)