Mindestens 32 Tote bei Luftangriffen auf Rebellengebiete in Syrien

Kämpfe überschatten UN-Friedensverhandlungen in Genf

Damaskus – Bei zwei Luftangriffen auf Rebellengebiete in Syrien sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 32 Menschen getötet worden. In einem Fall hätten bisher unbekannte Flugzeuge eine Hauptstraße in Ost-Ghouta am Rande der Hauptstadt Damaskus angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Mehr als 60 Menschen sollen demnach zudem verletzt worden sein.

In der vergangenen Woche war es im Osten der Hauptstadt Damaskus zu schweren Kämpfen gekommen, als islamistische Rebellen versuchten, neue Gebiete zu erobern. Die syrische Armee erklärte, sie habe alle Rebellenpositionen inzwischen wieder zurückerobert. Die Kämpfe überschatten die derzeit laufenden UN-Friedensverhandlungen in Genf.

Bei einem weiteren Luftangriff sind nach Anhaben der Menschenrechtsbeobachter mindestens 16 Menschen in der größtenteils von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib getötet worden. Bei den Toten habe es sich vor allem um Häftlinge und Gefängnisaufseher gehandelt. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Aktivisten, die sich in Syrien aufhalten. (APA, 25.3.2017)