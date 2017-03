Siege für Raonic, Nishikori und Nadal

Dimitrow, Cilic und Pouille dagegen überraschend früh out in Miami – Thiem im ersten Single-Einsatz

Miami – Mit einem 6:3,7:5-Erfolg und einer starken Performance ist der Weltranglisten-Fünfte Milos Raonic am Freitag auf die Tour zurückgekehrt. Der Kanadier, der zuletzt wegen einer Verletzung am rechten Bein mehrere Turniere hatte auslassen müssen, erreichte beim Masters-1000-Turnier in Miami ebenso die dritte Runde wie auch Rafael Nadal oder Kei Nishikori. Weitergekommen ist u.a. auch Angelique Kerber.

"Ich muss schon allein mit dem Ausgang sehr glücklich sein, dass ich gewonnen habe und in zwei Tagen wieder spielen kann", meinte Raonic erfreut. Er trifft nun überraschend auf Jared Donaldson (USA) und nicht Mischa Zverev (GER-28). Neben dem Überraschungs-Viertelfinalisten von Melbourne ist auch Australian-Open-Halbfinalist Grigor Dimitrow (BUL-9) unerwartet schon ausgeschieden. Der Bulgare unterlag Guido Pella (ARG) mit 3:6,6:7(4). Auch der aufstrebende Franzose Lucas Pouille, in Florida als Nummer 11 gesetzt, machte gegen Donald Young (USA) nur sechs Games.

Die Nummern zwei und fünf des Turniers, Kei Nishikori und Rafael Nadal, kamen jeweils sicher in zwei Sätzen gegen Kevin Anderson bzw. Dudi Sela weiter. Dafür musste sich der als Nummer 7 gesetzte Marin Cilic ebenfalls schon nach seinem ersten Match verabschieden. Der Franzose Jeremy Chardy besiegte den Kroaten mit 6:4,2:6,6:3.

Ein jähes Ende hat der Erfolgslauf der Sensationssiegerin von Indian Wells, Jelena Wesnina, genommen. Die Russin musste sich der kroatischen Wildcard-Besitzerin Ajla Tomljanovic, im WTA-Ranking nur 594., mit 6:3,4:6,5:7 beugen. Dafür kam die topgesetzte Deutsche Kerber gegen die Chinesin Duan Yingying mit 7:6(3),6:2 weiter, Simon Halep (ROM-3) hatte mit der Japanerin Naomi Osaka mit 6:4,2:6,6:3 mehr Mühe als erwartet.

Ein kurioses Match lieferten sich die als Nummer 6 gesetzte Spanierin Garbine Muguruza und Christina McHale (USA). Die aktuelle French-Open-Siegerin verlor Satz eins mit 0:6, ehe sie noch mit 7:6(6),6:4 weiterkam.

Für Dominic Thiem, der sich mit einer Doppel-Niederlage an der Seite von Nenad Zimonjic gegen die Brüder Alexander und Mischa Zverev einschlug, wird es am späten Samstagabend (4. Spiel nach 16.00 Uhr MEZ/live Sky) im Einzel ernst. Er misst sich mit dem Kroaten Borna Coric.