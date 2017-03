ÖSV-Team zur Halbzeit in Planica nur Fünfter

Führung für Deutschland vor Norwegen

Planica – Österreichs Skiflug-Team in der Besetzung Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner und Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des vorletzten Saisonbewerbs am Samstag in Planica nur auf dem fünften Zwischenrang. In Führung liegt Deutschland nur 2,1 Punkte vor Norwegen. Vor dem ÖSV-Team liegen noch Slowenien und Polen.

Bereits im Probedurchgang hatte der Norweger Robert Johansson mit einem 250-m-Flug einen neuen Schanzenrekord markiert. Er war auch im ersten Durchgang mit 246 m der Weiteste. (APA, 25.3.2017)