ÖSV-Team in Planica nur auf Platz vier

Kraft segelte auf 251 und hatte kurz Schanzenrekord, ehe Stoch einen halben Meter weiter flog

Planica – Österreichs Skiflug-Team in der Besetzung Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner und Stefan Kraft hat im vorletzten Saisonbewerb am Samstag in Planica das Podest der Top 3 verpasst. Die ÖSV-Adler landeten 22,4 Punkte hinter den drittplatzierten Polen auf dem vierten Rang. Der Sieg ging an Norwegen 49 Zähler vor Deutschland.

Im hochklassigen Finale segelte ÖSV-Schlussmann Kraft auf 251 m und markierte damit Schanzenrekord, der allerdings kurz danach vom Polen Kamil Stoch um einen weiteren halben Meter verbessert wurde. Damit blieben beide nur 2,5 bzw. 2 Meter unter Krafts Weltrekord, den der Salzburger vor einer Woche in Vikersund aufgestellt hatte. Am Sonntag (10.00 Uhr/live ORF eins) wird die Saison mit dem letzten Einzelbewerb abgeschlossen. (APA, 25.3.2017)

Ergebnisse vom Skiflug-Teambewerb am Samstag in Planica:

1. Norwegen (Robert Johansson 246 m/246,5, Johann Andre Forfang 237/233, Anders Fannemel 229,5/232, Andreas Stjernen 216,5/227,5) 1.551,6 Punkte

2. Deutschland (Markus Eisenbichler 227/225,5, Richard Freitag 216,5/213, Karl Geiger 243,5/231, Andreas Wellinger 231,5/240) 1.502,6

3. Polen (Piotr Zyla 220/233,5, Dawid Kubacki 201/209, Maciej Kot 240/241, Kamil Stoch 227,5/251,5/Schanzenrekord) 1.493,8

4. Österreich (Michael Hayböck 239/232,5, Manuel Fettner 215/220, Markus Schiffner 213,5/218, Stefan Kraft 220,5/251) 1.471,4

5. Slowenien (Anze Semenic 236/209, Domen Prevc 221,5/223,5, Jurij Tepes 221,5/215,5, Peter Prevc 225,5/226) 1.442,7

6. Japan 1.327,7 – 7. USA 1.229,9 – 8. Tschechien 1.170,5. Nicht im Finale: 9. Italien 591,2 – 10. Schweiz 580,9 – 11. Finnland 547,9 – 12. Russland 515,0

Nationencup

1. Polen 5727

2. Österreich 5451

3. Deutschland 5358