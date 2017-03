Juncker: "Brexit ein trauriger Moment"

EU-Kommissionspräsident will sich mit Austritt der Briten nicht abfinden

Rom/Brüssel – Zum Auftakt der 60-Jahr-Feier der EU in Rom hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein Bedauern über das Ausscheiden Großbritanniens aus der Gemeinschaft ausgedrückt. "Der Brexit ist ein trauriger Moment. Ich denke, dass der Brexit, der Austritt Großbritanniens, eine Tragödie ist", sagte Juncker am Samstag bei seinem Eintreffen im Kapitol in Rom. "Ich finde mich eigentlich nicht damit ab, dass die Briten aus der Europäischen Union auszutreten beabsichtigen. Ich halte das für sehr bedauerlich", betonte Juncker.

Die britische Premierministerin Theresa May nimmt an den Feierlichkeiten in Rom nicht teil, sie will am kommenden Mittwoch den offiziellen EU-Austrittsantrag in Brüssel einreichen.

Auf die Frage, wie es nun mit Europa weitergehe, antwortete Juncker: "Zu 27." Die EU müsse deutlich machen, dass sie sich auf die großen Dinge konzentriere und nicht die kleinen, unterstrich der EU-Kommissionspräsident.

Zu britischem Austritt: "Offen, aber nicht naiv sein"

"Wenn es mit 27 nicht weitergeht, dann müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass diejenigen, die weitergehen möchten, das tun können ohne die anderen zu verprellen", sagte Juncker im Ö1-Morgenjournal am Samstag. Zum Austritt Großbritanniens meinte er: "Wir müssen fair, offen, aber nicht naiv mit den britischen Austrittsvorstellungen umgehen."

Auch mit US-Präsident Donald Trump sei man im Gespräch und dränge auf das Weiterbestehen eines "geordneten, fairen Freihandels".

Juncker zeigte Verständnis für Österreichs Vorstoß zur Kürzung von Sozialleistungen für Menschen aus anderen EU-Staaten. "Das gefällt mir nicht hundertprozentig, aber ich bin mir bewusst, dass man darüber reden muss", so Juncker. Das sei gerade in Österreich wegen der Arbeitsmarktsituation ein echtes Thema, berichtete der ORF.

Juncker bekundete, noch zweieinhalb Jahre EU-Kommissionspräsident bleiben zu wollen, dann sei aber "Schluss". Er werde aber immer ein "begeisterter Europäer" sein.

Gentiloni: "Müssen neu starten"

Auch der italienische Premier Paolo Gentiloni hat die Rolle der Europäischen Union gewürdigt und zugleich einen eindringlichen Appell für einen Neustart gerichtet. "Wir brauchen den Mut, das Blatt zu wenden und unsere gemeinsamen Werte wieder in den Vordergrund zu stellen", sagte Gentiloni.

"Wir haben 60 Jahre in Frieden gelebt und das haben wir den EU-Gründungsvätern zu verdanken", sagte Gentiloni in seiner Ansprache. Europa sei nicht nur ein großer Binnenmarkt geworden, sondern ein großer Raum der Demokratie, der Freiheit und der offenen Gesellschaft.

Nach den Krisenjahren müsse Europa jetzt neu starten und seinen Bürgern neue Antworten auf das Bedürfnis nach mehr Wachstum, Beschäftigung, Sicherheit und Regelung der Einwanderung geben. Nur so könne man den wieder aufflammenden Nationalismus stoppen.

"Die Union will neu starten und hat einen Horizont, eine Perspektive für die nächsten zehn Jahre. Wir müssen den Bürgern neue Hoffnung mit einem Kampf gegen Armut, dem Einsatz für Sicherheit und Verteidigung, Wachstum und Regelung der Migration geben", sagte der italienische Premier. Die EU könne sich keinen Stillstand erlauben, während die ganze Welt in Bewegung sei.

Jetzt heiße es für alle, im Namen des gemeinsamen Wohls auf etwas zu verzichten. Die EU könne aus ihrer Vielfältigkeit lernen. "Wir haben mehr als andere Kontinente lernen müssen, mit Verschiedenheiten zu leben. Wir können dabei aber auf die Kraft unserer Gesetze, auf unsere offene Gesellschaft und auf die Demokratie zurückgreifen", so der italienische Premier.

Kern fordert mehr Solidarität

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat zum Auftakt der Feier mehr Solidarität in der Gemeinschaft gefordert. "Ich bin davon überzeugt, dass eine Europäische Union der Zukunft solidarisch sein muss, denn die Probleme, die wir haben, können wir nur gemeinsam lösen", sagte Kern bei seinem Eintreffen im Kapitol am Samstag.

"Europa ist nur stark im globalen Maßstab, wenn wir uns zusammentun. Alleine haben wir keine Perspektiven", sagte der Bundeskanzler.

Kern bezeichnete die Rede von Papst Franziskus zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge als große Inspiration. Dass der Papst gesagt habe, dass das erste Element Europas die Solidarität sei, "daran haben wir uns zu orientieren. Das zeigt die zukünftige Richtung, die wir brauchen, nämlich ein Europa der Menschen und nicht der Großunternehmen und der Märkte." (APA, 25.3.2017)