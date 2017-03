Bezirk Steyr: Pkw-Lenkerin bei Unfall tödlich verunglückt

57-Jährige prallte gegen Gartenmauer, Beifahrerin verständigte Rettung

Aschach an der Steyr – Ein Verkehrsunfall mit Todesfolge hat sich in der Nacht auf Samstag im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich ereignet. Eine 57-jährige aus Aschach an der Steyr kam gegen 0.45 Uhr auf der L1351, Tampelleitnerstraße, mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer aus Beton. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich konnte sich die 23-jährige Beifahrerin der Verunglückten selbst aus dem Pkw befreien und verständigte anschließend die Rettung. (APA, 25.3.2017)