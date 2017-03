Kalifornien zeigt Trump die Zähne bei Abgasvorschriften

Kalifornische Umweltbehörde beschloss am Freitag ihre Emissionsvorgaben

Washington – In den USA bahnt sich zwischen der Regierung in Washington und dem US-Staat Kalifornien ein handfester Konflikt über Pkw-Abgasvorschriften an. Die kalifornische Umweltbehörde beschloss am Freitag ihre Emissionsvorgaben für die Jahre 2022 bis 2025. Ein Vertreter des US-Präsidialamts äußerte sich enttäuscht.

Mit diesem Schritt habe Kalifornien ein Kooperationsangebot Washingtons ausgeschlagen. Der Regierung von Präsident Donald Trump gehe es darum, heimische Arbeitsplätze zu schützen und den Konsumenten erschwingliche Autos zu ermöglichen.

Vergangene Woche hatte die Bundesumweltbehörde EPA auf Drängen der Autoindustrie eine Prüfung der Emissionsziele für 2022 bis 2025 angekündigt. Rund ein Dutzend Bundesstaaten übernimmt üblicherweise die kalifornischen Umweltstandards für Autos zumindest in Teilen. Ein Streit zwischen den Behörden könnte für die Hersteller teuer werden und Pkw-Käufern Kopfzerbrechen bereiten. (APA, 25.3.2017)