Serbien hält mit 3:1-Sieg in Georgien Kurs

Serben in Tiflis früh in Rückstand, Tadic erneut Torschütze und Einfädler

Tiflis – Serbiens Fußball-Nationalelf hat den Kurs Richtung WM in Russland 2018 gehalten. Die in der Österreich-Gruppe D weiter unbesiegten Serben gewannen am Freitag in Georgien trotz frühen Rückstands noch mit 3:1 (1:1). Dusan Tadic traf in der Schlussminute der ersten Spielhälfte per Foulelfmeter (45.), ehe Tore von Aleksandar Mitrovic (64.) und Mijat Gacinovic (86.) Serbiens Sieg sicherstellten.

Vor den Abendspielen übernahm Serbien mit elf Punkten aus fünf Spielen die Tabellenspitze. Nika Katcharava hatte Georgien in Tiflis bereits in der 6. Minute in Führung geschossen. Der Angreifer profitierte von einem viel zu leicht ausgefallenen Rückpass des Serben Aleksandar Kolarov. Die weiter bei nur zwei Zähler haltenden Georgier fanden danach noch eine gute Möglichkeit auf das 2:0 vor. Doch Serbien hatte Spielmacher Tadic.

Als die Gäste stärker wurden, glich der Offensivmann per Strafstoß nach einem Vergehen an Filip Kostic aus. Für den Southampton-Profi war es der vierte Treffer in der laufenden Qualifikation. Tadic war dann auch bei den übrigen Toren direkt involviert. Mitrovic traf zunächst von der Strafraumgrenze sehenswert aus der Drehung, ehe der eingewechselte Gacinovic den Schlusspunkt setzte. Bei Georgien wurde Rapids Giorgi Kvilitaia in der 83. Minute eingetauscht. (APA, 24.3.2017)