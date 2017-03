Arbeitslosigkeit in Frankreich im Februar nur leicht zurückgegangen

Arbeitslosenrate doppelt so hoch wie in Österreich

Paris – In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit im Februar weniger gesunken als erwartet. Nach Daten des französischen Arbeitsministeriums sank die Zahl der Arbeitslosen seit Jänner um 3.500 auf 3,464 Millionen. Volkswirte hatten mehrere Wochen vor der Präsidentwahl mit einem Rückgang um 10.000 Arbeitslose gerechnet. Seit Februar 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen um 3,2 Prozent (113.900 Personen).

Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist im internationalen Vergleich recht hoch. Nach jüngsten Vergleichszahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Arbeitslosenquote im Jänner mit Zehn Prozent fast doppelt so hoch wie in Österreich (5,7 Prozent nach EU-Berechnung).

Allerdings war die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich 2016 erstmals seit neun Jahren gefallen. Der 2012 ins Amt gekommene Staatschef Francois Hollande konnte damit erst zum Ende seiner Amtszeit sein Versprechen wahr machen und den Negativtrend umkehren. Frankreich wählt in diesem Frühjahr einen neuen Präsidenten – die voraussichtlich zwei Runden finden am 23. April und am 7. Mai statt. (APA, 24.3.2017)