Prölls Abschied: Mit viel Dank und ein paar Seitenhieben

Der niederösterreichische Landeshauptmann zog nach 25 Jahren als Landesparteichef Bilanz und übergab Parteiführung

St. Pölten – Wie packt man ein Vierteljahrhundert in eine einstündige Rede? Diese Frage hat sich Erwin Pröll vor Freitag, vor dem Auftakt zum 45. ordentlichen Parteitag der ÖVP Niederösterreich, wohl gestellt. Da hieß es Abschied nehmen vom Amt des Landesparteichefs.

Pröll begann mit den Worten, mit denen er am 4. April 1992 seine erste Rede vor der Partei begonnen hatte. "Hoher Landesparteitag, liebe Freunde", sagte Pröll. Er habe sich damals um das Vertrauen der Versammelten bemüht. Nun gehe es ihm darum, sich für das Vertrauen zu bedanken.

"Niederösterreich gezeichnet"



Fünf Landtagswahlen wurden in der Zeit geschlagen – die letzten drei gingen mit absoluter Stimmenmehrheit für die ÖVP aus. Die Welt, das Land habe sich in der Zeitspanne "Gott sei Dank" verändert. Niederösterreich sei vom Rand der freien Welt in die Mitte gerückt. "Wir haben miteinander das Zukunftsland Niederösterreich gezeichnet", sagte Pröll. Es sollte attraktiv, einladend und weltoffen sein. Dafür sei man miteinander vor 25 Jahren angetreten. Dieses Bild habe Gestalt angenommen, sei aber nicht fertig.

Kritik an Flughafenurteil

Eines bereite ihm Sorge: "Wer heute ein Infrastrukturprojekt angeht, der braucht einen langen Atem", sagte Pröll. Und wenn Projekte wie die dritte Piste am Flughafen Wien-Schwechat von Richtern blockiert würden, blockiere das die Zukunft. Zu seiner Kulturpolitik, die oft für Aufsehen gesorgt hatte, sagte Pröll, dass Kunst und Kultur der "Humus der Kreativität" seien und Kreativität die Voraussetzung fürs Dazulernen sei.

Das Selbstbewusstsein, das Niederösterreich an den Tag lege, gefalle nicht allen. "Vor allem nicht den Zentralisten", sagte Pröll.

Gerührte Nachfolgerin



Der 70-Jährige dankte den Anwesenden, "dem Herrgott", dem Bauernbund, der ihm den politischen Weg ermöglicht habe, seinem Team und seiner Familie. Seiner – sichtlich gerührten – Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner streute Pröll Rosen. Mit ihr sei man "exzellent aufgestellt". Er bat "inständig" darum, dass seine Partei "ab morgen mit ihr" sein möge.

Als Pröll die Landeshymne zitierte, versagte ihm beinahe die Stimme. "Oh Heimat, dich zu lieben, getreu in Glück und Not", das sei nicht nur eine gesungene Hymne, das sei sein Vermächtnis. Sein Herz werde immer mit dem Land verbunden sein. Als Pröll dann von seiner Partei einstimmig zum Ehren-Landesparteiobmann gewählt wurde, konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Des Applauses der 427 Delegierten und mehr als 500 Gastdelegierten konnte sich Pröll sicher sein. Auch Innenminister Wolfgang Sobotka, Finanzminister Hans Jörg Schelling, Justizminister Wolfgang Brandstetter und Staatssekretär Harald Mahrer sowie zahlreiche Vertreter anderer ÖVP-Landesparteien, etwa Landeshauptmann Josef Pühringer, der Bünde und Kammern waren anwesend.

Wahl zur Obfrau am Samstag



Der Landesparteitag geht am Samstag weiter, dann ist die Wahl von Johanna Mikl-Leitner und ihrer fünf Stellvertreter vorgesehen. Am 19. April erfolgt dann der Wechsel an der Landesspitze und Niederösterreich erhält erstmals eine Landeshauptfrau. Damit wechselt die Führung vom Bauernbund zum ÖAAB. Umso spannender ist die Frage, wie viel Zustimmung Mikl-Leitner als Parteichefin am Samstag erhält. Pröll hatte beim ersten Antritt 83,9 Prozent erhalten, zuletzt waren es 98 Prozent gewesen.

Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hatte vor Prölls Rede in Richtung der politischen Mitbewerber im Land ausgeteilt: Der SPÖ konstatierte er Personalprobleme. Die Grünen seien eine "Verbotspartei" geworden. Die FPÖ müsse sich mit Gemeinderäten herumschlagen, die sich im Internet in der Wortwahl vergriffen.

"Licht ins Dunkel" gefordert



Kritik an Pröll hatte beim Veranstaltungszentrum nur eine Handvoll Vertreter der Sozialistischen Jugend angebracht: Beim Parkplatz hatten sie ein Plakat in Geldscheinoptik samt Erwin-Pröll-Konterfei gehalten. "Die Intransparenz und die Autokratie eines Erwin Pröll haben im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren, wir wünschen uns von Mikl-Leitner, dass Licht ins Dunkel der Privatstiftung kommt", sandte die SJ dann dazu aus. (Gudrun Springer, 24.3.2017)