Wie lange guter Sex die Stimmung hebt

Dass ein gelungener Geschlechtsverkehr für gute Laune sorgt, ist nicht gerade eine große Neuigkeit. US-Forscher haben nun ermittelt, wie lange der Effekt anhält

Tallahassee – Es gibt nicht wenige Studien, deren Ergebnisse das bestätigen, was wir uns immer schon gedacht haben. In diese Rubrik fällt auch die neue Untersuchung von Andrea Meltzer (Florida State University) im Fachblatt "Psychological Science".

Sie wertete mit ihrem Team die Daten von 200 frisch verheirateten Paaren aus, die zwei Wochen nach der Hochzeit ihr Sexualverhalten und ihre Laune protokollierten. Die Informationen ergaben, dass die frisch Verheirateten in den 14 Tagen im Schnitt vier Mal Sex hatten, was wiederum mit zwei nicht ganz überraschenden Zusammenhängen einherging.

Sexuelles Nachglühen

Zum einen beurteilten die besonders befriedigten Testpersonen ihre Beziehung als gefestigter. Und zum anderen hob der Effekt eines gelungenen Geschlechtsverkehrs die Stimmung 48 Stunden lang. Somit gelang immerhin erstmals eine Quantifizierung dessen, was die Forscher poetisch "sexual afterglow" nennen.

Wer übrigens selbst an einer postkoitalen Befindlichkeitsstudie teilnehmen möchte, hat dazu eine gute Gelegenheit: Der australische Psychologe Robert Schweitzer von der Queensland University of Technology sucht Probanden, die an einer Online-Erhebung teilnehmen. (red, 25.3.2017)