Doskozils Flüchtlingspolitik: Rechts von Sobotka

Doskozil bleibt eine Belastung für die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie

Wer ist wohl der bessere Sicherheitsminister? Der, der sich an internationale Zusammenarbeit – und damit an die bisherige Regierungslinie – bei der Aufnahme von Flüchtlingen hält? Oder vielmehr der, der auf geänderte Voraussetzungen flexibel reagiert und ausspricht, was sich die Leser von Boulevardmedien schon länger denken: dass Österreich für die Flüchtlinge genug getan hat – und sich daher nicht an der vereinbarten Aufteilung von Flüchtlingen beteiligen müsste?

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, der sich als ehemaliger Polizist ohnehin für den besseren Innenminister hält, hat nun den Amtsinhaber in der Herrengasse dazu aufgefordert, die Regierungslinie zu verlassen, die europäische Solidarität hintanzustellen und die Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland bleiben zu lassen. Doskozil hat dafür durchaus bedenkenswerte Argumente: Österreich hat sich zur Übernahme von in Italien und Griechenland gestrandeten Flüchtlingen im Jahr 2015 verpflichtet; also zu einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht absehbar war, dass ohnehin viel mehr Flüchtlinge auf einem anderen Weg zu uns kommen und bleiben würden.

Andererseits bleibt humanitäre Verpflichtung eben humanitäre Verpflichtung – und eine Positionierung des roten Sicherheitsministers Doskozil rechts vom konservativen Sicherheitsminister Wolfgang Sobotka bleibt eine Belastung für die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie. (Conrad Seidl, 24.3.2017)