Papst gibt EU-27 seinen Segen

Sondergipfel in Rom zur Zukunft der Union ohne Briten

Mit einer Privataudienz bei Papst Franziskus hat am Freitag in der italienischen Hauptstadt der EU-Jubiläumsgipfel zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der "Römischen Verträge" begonnen. 27 der 28 Staats- und Regierungschefs kamen am Abend in den Vatikan, um den Ermunterungen und dem Segen des Kirchenoberhauptes zu lauschen. Nur die britische Premierministerin Theresa May war nicht dabei. Sie wollte mit Blick auf den geplanten EU-Austritt ihres Landes und den für Mittwoch vorgesehenen offiziellen Brexit-Antrag ihres Landes explizit nicht teilnehmen.

Denn das Treffen sollte nicht nur dem feierlichen Gedenken an die "alten" Ideale des EWG-Vertrages, von Wirtschafts- und Atomgemeinschaft dienen, sondern vor allem der Zukunftsperspektive der EU-27. Am Samstag wollten die Staats- und Regierungschefs im historischen Rathaussaal auf dem Kapitol eine "Erklärung von Rom" unterzeichnen. Wie der STANDARD berichtete, sollte darin die mögliche Entwicklung der Union in den kommenden zehn Jahren beschrieben werden.

Zum einen wollen die Mitglieder nach dem Brexit die Wirtschafts- und Währungsunion vertiefen, durch die bisher auf EU-Ebene eher unterbelichtete Sozialpolitik ergänzen. Zum anderen ist der Ausbau einer "Sicherheitsunion" geplant, militärisch wie zum Schutz der Außengrenzen, in engem Konnex zur Nato.

Um die Entwicklung nach dem Konzept der "verschiedenen Geschwindigkeiten" hatte es bis zuletzt Debatten gegeben. Polen wollte die Erklärung boykottieren, weil es ein "Kerneuropa" ablehnt, darauf beharrt, dass es nur eine einheitliche Vorgangsweise (damit ein Vetorecht einzelner) geben dürfe. Aber Warschau lenkte ein. Befürchtet wurden gewaltsame Proteste von EU-Gegnern. (Thomas Mayer aus Rom, 24.3.2017)