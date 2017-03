TV- und Radiotipps für Samstag, 25. März

Freda Meissner-Blau, "Veronica Mars", Mission Rosetta und "Ted"

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Illegales Wohnen: In Wien-Aspern leben Autonome in Wohnwagen und ausrangierten Bussen. Doch die Anrainer haben keine Freude damit. 2) Kein Ende der Taubenplage? Nachbarn fühlen sich durch die Taubenzucht eines Neusiedlers in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. 3) Ein Kreditnehmer klagt seine Bank, weil sie unangekündigt seine Kreditzinsen erhöht habe.

Veronica Mars Eigentlich war Ex-Juniordetektivin Veronica Mars (Kristen Bell) nach 64 Folgen der gleichnamigen Serie froh, endlich aus ihrer mordbelasteten Heimatstadt Neptune in die große Stadt geflohen zu sein. Doch obwohl die Beziehung zu Freund Piz gut läuft und sie guter Hoffnung bezüglich eines Jobs in einer renommierten Anwaltskanzlei sein darf, folgt sie dem Ruf ihrer Exflamme Logan in die alte Heimat – denn der hat dort ein ernsthaftes Problem. Filmische Fortsetzung der Detektivserie, schwarmfinanziert und gelungen.

Baumeisterinnen der Republik: Freda Meissner-Blau Die langjährige Galionsfigur der grünen Bewegung war die erste weibliche Parteivorsitzende in Österreich. Freda Meissner-Blau trat 1986 bei der Wahl zum Bundespräsidenten bzw. der Bundespräsidentin gegen den späteren Amtsinhaber Kurt Waldheim an. Im gleichen Jahr zogen die Grünen unter ihr ins Parlament ein. Schon 1988 legte sie ihr Mandat zurück. Meissner-Blau starb im Dezember 2015.

Der Vorleser (The Reader, USA/D 2008, Stephen Daldry) Zum Kinostart schrieb der Standard: "Seltsames geschieht für einen noch seltsameren Film: Ein Teenager begegnet Ende der 50er in Westdeutschland einer Frau Mitte 30, die ihn relativ umstandslos zu ihrem Geliebten macht. Eines Tages verschwindet sie. Jahre später erkennt der nunmehrige Student sie als Angeklagte in einem Prozess gegen ehemalige KZ-Aufseherinnen wieder. Und er durchschaut auch das Lebensgeheimnis der Analphabetin. Ziemlich viel wird hier auf unzulässige Weise miteinander verquickt. Winslets Leistung wird bereits viel gelobt. Einen verkehrten Film macht das nicht richtiger."

Rendezvous mit einem Kometen: Mission Rosetta Im November 2014 landete Philae, die Tochtersonde des Orbiters Rosetta, auf dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko in 500 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde und schrieb damit Raumfahrtgeschichte. Am 30. September 2016 endete die Mission. Die Dokumentation begleitet die hunderte Wissenschafter und Ingenieure, die in 20-jähriger Arbeit diese Meisterleistung vollbrachten.

Ted (USA 2012, Seth MacFarlane) Als Kind hat sich John (Mark Wahlberg) nichts sehnlicher gewünscht, als dass sein Lieblingsteddybär zum Leben erwacht. Sein Traum geht tatsächlich in Erfüllung: Doch was in der Kindheit wunderschön ist, wird mit den Jahren immer schwieriger. Denn Ted will so gar nicht erwachsen werden. Obwohl obszön und ordinär, ein sehr sympathischer Teddybär.

127 Hours (GB/USA 2010, Danny Boyle) In einer Felsspalte eingequetscht, harrt Aron Ralston (James Franco) fünf Tage lang in einem Canyon in Utah aus. Dann reicht es ihm, und er legt am eigenen Arm Hand an. Danny Boyle (Slumdog Millionaire) und Schauspieler James Franco machen aus der wahren Begebenheit ein hyperventilierendes Actiondrama, nominiert für sechs Oscars.

Zimmer 108 (1-3/10) Die 19-jährige Kato (Lynn Van Royen) erwacht eines Morgens blutüberströmt im Hotel Beau Séjour in Zimmer Nummer 108 – ohne Erinnerung an die vergangene Nacht. In der Badewanne sieht sie ihren toten Körper liegen. Als Geist macht sie sich an die Aufklärung. Preisgekrönte Serie aus Belgien.

