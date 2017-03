Kraft segelt mit Sieg in Planica Richtung Gesamtweltcup

Der Österreicher gewinnt das Skifliegen in Planica und macht einen großen Schritt Richtung Gesamtweltcup. Konkurrent Stoch belegt Platz fünf

Stefan Kraft hat am Freitag beim Weltcup-Skifliegen in Planica einen Riesenschritt in Richtung erstmaligem Gewinn des Gesamt-Weltcups gemacht. Der 23-jährige Salzburger gewann den ersten von zwei Einzelbewerben beim Saisonausklang in Planica und baute damit seinen Vorsprung auf Verfolger Kamil Stoch (POL) auf bereits 86 Zähler aus.

Stoch muss damit am Sonntag schon gewinnen, Kraft darf kaum punkten. Kraft siegte mit 490,2 Punkten 9,8 Punkte vor Andreas Wellinger (GER). Markus Eisenbichler als Dritter lag schon fast 30 Zähler hinter Kraft. Stoch wurde am Freitag nur Fünfter, unmittelbar vor Michael Hayböck, der sich vom zwölften auf den sechsten Rang verbesserte. (APA, 24.3.2017)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Freitag von der Skiflugschanze in Planica:

1. Stefan Kraft (AUT) 490,2 Punkte (243,0 m/240,5)

2. Andreas Wellinger (GER) 480,4 (235,0/235,0)

3. Markus Eisenbichler (GER) 461,8 (243,5/236,0)

4. Noriaki Kasai (JPN) 453,3 (221,0/235,5)

5. Kamil Stoch (POL) 452,1 (229,5/227,0)

6. Michael Hayböck (AUT) 439,5 (223,0/237,0)

7. Piotr Zyla (POL) 439,1 (225,0/223,5)

8. Robert Johansson (NOR) 437,3 (228,0/225,0)

9. Anders Fannemel (NOR) 430,5 (243,0/215,0)

10. Peter Prevc (SLO) 429,8 (218,5/226,0)

Weiter:

24. Manuel Fettner (AUT) 400,2 (221,5/220,5)

30. Stefan Huber (AUT) 383,4 (209,0/211,0)