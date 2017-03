Der schönste Grund, gut zu essen: Die Liebe (auch in der Werbung)

Romance-Spot für die Supermarktkette Intermarché wird eifrig geteilt

Wien – Die mehrheitsfähige Romantik-Fraktion in der Etat-Redaktion empfiehlt vor dem Wochenende noch diesen Dreiminüter, der für Intermarché wirbt, mit zumindest zwei schönen Themen: die Liebe und das gute Essen. Et voilà:

intermarché

Die Agentur mit dem passenden Namen Romance produzierte den derzeit emsig geteilten Spot.

Er erzählt, sehr französisch, die Geschichte eines jungen Mannes und der Supermarktkassierin seines Herzens – und was er mit den Unmengen an Einkäufen so macht. Zum Beispiel: ganz gut kochen lernen. (fid, 24.3.2017)