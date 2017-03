Historischer Kalender – 27. März

1802 – Im Frieden von Amiens gibt England den größten Teil seiner Überseekolonien an Frankreich zurück, erwirbt aber Trinidad und Ceylon.

1847 – Im Krieg gegen Mexiko erobern US-Truppen die Stadt Veracruz.

1872 – Japan führt die Wehrpflicht ein.

1907 – In Berlin wird das "Kaufhaus des Westens" (KaDeWe) gegründet.

1927 – Der Berliner Senat beschließt, ein Abendgymnasium nach amerikanischem Vorbild einzurichten.

1942 – In Frankreich werden die ersten Transporte von Juden nach Auschwitz organisiert. 1.112 Personen werden von Drancy in das Vernichtungslager deportiert.

1952 – In seinem Apostolischen Schreiben "Veritatem facientes" prangert Papst Pius XII. die Kirchenverfolgung in kommunistisch regierten Staaten an.

1952 – Bei der Öffnung eines an den deutschen Bundeskanzler Adenauer adressierten Sprengstoffpakets kommt ein Sprengmeister ums Leben.

1957 – Die ersten Düsenjäger werden dem österreichischen Bundesheer übergeben.

1962 – Die Europäische Menschenrechtskommission in Straßburg lehnt die Beschwerde eines Kärntner Slowenen ab (angebliche Verletzung der Sprachrechte von Minderheiten).

1962 – In Algier schießt die Armee auf demonstrierende Europäer: 60 Opfer, darunter Frauen und Kinder.

1977 – Auf der Startbahn von Santa Cruz auf Teneriffa stoßen zwei Boeing-747 der Pan Am und der KLM zusammen. Bei diesem schwersten Unglück der Zivilluftfahrt sterben 585 Menschen.

1997 – Die US-Polizei findet in einer Villa die Leichen von 39 jungen Männern: Die Mitglieder der UFO-Sekte "Higher Source" begingen kollektiven Selbstmord.

2002 – Auf der Gipfelkonferenz der Arabischen Liga in Beirut präsentiert der saudi-arabische Kronprinz Abdullah seinen Nahost-Friedensplan, der die Anerkennung Israels in den Grenzen von 1967 durch die gesamte arabische Welt nach Beendigung der israelischen Okkupation des Westjordanlandes mit Ost-Jerusalem, des Gaza-Streifens und der Golan-Höhen vorsieht.

Geburtstage:

Alfred Comte de Vigny, franz. Dichter (1797-1863)

Douglas Rayner Hartree, brit. Physiker (1897-1958)

James Callaghan, brit. Politiker (1912-2005)

Cyrus R. Vance, US-Politiker (1917-2002)

Mstislav Rostropowitsch, sowjet. Cellist und Dirigent (1927-2007)

Michael York, brit. Schauspieler (1942- )



Todestage:

Johann Stamitz, böhm. Geiger und Komponist (1717-1757)

Jaroslav Heyrovsky, tschech. Chemiker (1890-1967)

Gustav Schickedanz, dt. Unternehmer (1895-1977)

Billy Wilder, US-Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent öst. Herkunft (1906-2002)

Günter Mack, dt. Schauspieler und Regisseur (1930-2007)

Dudley Moore, brit. Schauspieler und Musiker (1935-2002)

(APA, 27.3.2017)