Mann zog Pistole bei Streit im Wiener Straßenverkehr

24-Jähriger erhielt Waffenverbot und Anzeige

Wien – Bei einem Streit im Straßenverkehr hat ein 24 Jahre alter Mann am Donnerstag in Wien-Floridsdorf seinen Kontrahenten mit einer Waffe bedroht. Das Opfer verständigte die Polizei. Die Beamten hielten ihn an, nahmen ihm die täuschend echt aussehende Pfefferspraypistole weg und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Zudem wurde der Mann angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.

Die beiden Pkw-Lenker gerieten gegen 9.30 Uhr in der Brünner Straße wegen unterschiedlicher Ansichten einer korrekten Fahrweise in Streit. Das Verhalten des Beschuldigten war offenbar ausschlaggebend. Es folgte ein "Deutungs- und Wortgefecht", schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Als die beiden Männer an einer Kreuzung nebeneinander zu stehen kamen, zog der 24-Jährige die Pistole, zielte aus dem Auto heraus auf den 55-jährigen Kontrahenten und flüchtete anschließend.

Mann war geständig

Der Bedrohte verständigte die Polizei und gab eine Autobeschreibung sowie das Kennzeichen durch. Beamte der Polizeiinspektion Kummergasse hielten den 24-Jährigen wenig später an, dieser war sofort geständig. Die Pfefferspraypistole wurde dem Mann abgenommen. Auch wurde er wegen gefährlicher Drohung angezeigt. (APA, 24.3.2017)