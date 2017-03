Germanwings-Pilot war laut Vater bei Absturz nicht depressiv

Entgegen offizieller Untersuchungen soll Andreas Lubitz seine Depression 2009 überwunden haben

Berlin/Prads-Haute-Bleone – Der Co-Pilot der abgestürzten Germanwings-Maschine, Andreas Lubitz, hat nach Angaben seines Vaters zum Zeitpunkt des Absturzes nicht an einer Depression gelitten. Dies sagte Günter Lubitz am Freitag in Berlin. Kein Arzt oder Therapeut habe damals Suizidgedanken bei seinem Sohn festgestellt, es habe auch keine Hinweise auf ein "fremdaggressives Verhalten" vorgelegen, sagte er.

Dem offiziellen Untersuchungsbericht zufolge hat Andreas Lubitz den Airbus vor zwei Jahren absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert. Alle 150 Menschen an Bord starben.

Vater: "Überwand Depression"

Günter Lubitz sagte weiter, die Familie müsse damit leben, dass der Sohn als "depressiver Massenmörder" dargestellt werde und dass er als "dauerdepressiv" gelte. Er habe seine Depression im Jahr 2009 aber überwunden. Die festgestellten Arztbesuche 2014 und 2015 seien ausschließlich wegen seines Augenleidens nötig gewesen. Er habe seinen Sohn in den Jahren vor dem Absturz als "lebensbejahenden, verantwortungsvollen" Menschen erlebt. "Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv."

Lubitz rechtfertigte den Zeitpunkt der Pressekonferenz auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Crash. Die Reaktionen wären die gleichen gewesen, "egal welchen Tag wir gewählt hätten". Der Familie sei es darum gegangen, Gehör zu bekommen. "Wie alle anderen Angehörigen sind wir auf der Suche nach der Wahrheit."

Keine weiteren Ermittlungen

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft sieht keinen Anlass für weitere Ermittlungen oder eine neue Bewertung der Unglücksursache. "Der Absturz ist auf das absichtliche – mutmaßlich in suizidaler Absicht erfolgte – Verhalten des Co-Piloten zurückzuführen", sagte Staatsanwalt Christoph Kumpa am Freitag. "Für abweichende Absturzursachen haben sich keine zureichenden, tatsächlichen Anhaltspunkte ergeben und sind auch weiter nicht abzusehen."

"Es gibt für uns keinen Anlass, an der Art und den Ergebnissen der Unfalluntersuchungsbehörde zu zweifeln", sagte auch ein Sprecher des deutschen Verkehrsministeriums in Berlin.

Gedenken in Schule

Im westfälischen Haltern haben Schüler, Lehrer und Eltern der Opfer gedacht. Zur Zeit des Absturzes um 10.41 Uhr versammelten sich Hunderte Menschen auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums zu Schweigeminuten. Weiße Rosen erinnerten an die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen, die unter den 150 Toten waren.

Zugleich läuteten die Trauerglocken aller Kirchen in Haltern. Die Schüler und Lehrerinnen der Schule waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien.

Trauerstelle eingeweiht

In den französischen Alpen gedachten rund 500 Angehörige den Todesopfern. In der Kathedrale der Alpenstadt Digne-les-Bains kamen am Freitag Familienmitglieder und Freunde zu einer ökumenischen Trauerzeremonie mit Schweigeminute zusammen.

Anschließend soll in dem Dorf Le Vernet, das der Absturzstelle am nächsten liegt, eine neue Trauerstelle eingeweiht werden. Die Angehörigen können dann auch den Ort besuchen, an dem der Germanwings-Airbus am 24. März 2015 auf einen Berg prallte. (APA, 24.3.2017)