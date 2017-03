Platz 24 bester je erreichter Wert

Zürich – Österreichs Frauen-Nationalteam belegt in der am Freitag veröffentlichten Fifa-Weltrangliste weiterhin Platz 24 und hat damit das im Dezember erreichte Allzeithoch gehalten. An die Spitze setzte sich Olympiasieger Deutschland vor den USA und Österreichs EM-Gruppengegner Frankreich.

Die weiteren Gruppengegner bei der EM 2017 in den Niederlanden, Schweiz und Island, liegen auf den Plätzen 16 und 18. (APA, 24.3. 2017)