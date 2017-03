Steirischer Gasanbieter wirbt auf Twitter mit Hitler

Für das DÖW eine "Verhöhnung der Opfer" – Scharfe Proteste auf Twitter

Der steirischer Gas- und Stromanbieter Energiegewin wirbt auf Twitter mit einem Bild von Adolf Hitler und dem Text "... den Gaspreisen den totalen Krieg" um Kunden. Die Werbung ist seit Donnerstag online. Das Unternehmen hat bisher nicht auf teilweise scharfe Proteste ("Seids ihr vollkommen deppert, ihr Vollidioten?!") anderer Twitter-User reagiert.

Am Freitag wurden weitere Tweets veröffentlicht.

Für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) "stellt das Sujet eine an Geschmacklosigkeit schwer zu überbietende Verhöhnung der Millionen Opfer der nationalsozialistischen Kriegs- und Vernichtungspolitik dar", wie ein Mitarbeiter dem STANDARD sagte. Ein Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz dürfte allerdings mit dem Werbetweet nicht vorliegen. Energiegewin war für den STANDARD nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Wein und Chips

Hitler taucht weltweit immer wieder als Marken- und Werbebotschafter auf. So setzen italienische Winzer und thailändische Kartoffelchipshersteller auf den Nazi-Anführer. Für einen philippinischen Mobilfunker warb Hitler mit einem Mobiltelefon in der Hand, während das Produkt als "Endlösung" in der Telekomtechnik bezeichnet wurde. Im Netz taucht er seit Jahren immer wieder als Meme auf – und findet sich damit nicht nur auf einschlägigen Neonaziseiten wieder. (sum, 24.3.2017)