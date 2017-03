Wiener Grüne beschließen Urabstimmung über Heumarkt-Areal

Ein Nein der Parteimitglieder könnte das Projekt kippen. Das Ergebnis soll Ende April vorliegen

Über die umstrittene Flächenwidmung des Heumarkt-Areals im dritten Wiener Gemeindebezirk wird es nun eine Abstimmung geben. In den kommenden Wochen sollen alle Mitglieder der Wiener Grünen in einer Urabstimmung befragt werden, wie es in einer Aussendung der Partei heißt. Demnach soll sich ein Teil der Partei dafür ausgesprochen haben. Die Grünen der Inneren Stadt kämpfen schon länger für den Erhalt des Weltkulturerbes der Wiener City.

Sollten die rund 1.000 Befragten mehrheitlich mit Nein stimmen, so könnte das Projekt kippen. Das wird allerdings nicht erwartet. Bis Ende April wird das Ergebnis der Abstimmung erwartet.

Unesco-Wunsch

Stein des Anstoßes ist ein 66 Meter hoher Turm, der auf dem Areal, das auch den Wiener Eislaufverein umfasst, erricht werden soll – gleich neben dem Hotel Intercontinental. Sollten die Pläne wie angekündigt umgesetzt werden, warnt die Unesco vor dem Verlust des Weltkulturerbeprädikats. Für die Denkmalschützer darf der Turm nicht höher als 43 Meter werden. (red, 24.3.2017)