Toshiba will AKW-Tochter Westinghouse in Insolvenz schicken

Noch im März soll Gläubigerschutz für die Sparte beantragt werden

Tokio – Der angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba will Insidern zufolge am 31. März seine US-Atomtochter über ein Insolvenzverfahren aus der Krise führen. Das Unternehmen habe die Banken über die Pläne informiert, noch im März Gläubigerschutz für die Sparte Westinghouse zu beantragen, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag. Die Belastungen dadurch würden auf eine Billion Yen (umgerechnet 8,3 Milliarden Euro) im laufenden Geschäftsjahr beziffert. Toshiba erklärte, der Konzern wolle sich derzeit noch nicht zu der Thematik äußern. Über eine Insolvenz müsse der Verwaltungsrat entscheiden. Zuletzt war auch von einem Verkauf der Mehrheit an Westinghouse die Rede.

Toshiba steckt nach einer Affäre um jahrelange Bilanzmanipulationen und wegen Abschreibungen in Milliardenhöhe auf das US-Atomgeschäft tief in der Krise. Bei Westinghouse liefen Kosten für übernommene AKW-Projekte aus dem Ruder. Um an frisches Geld zu kommen, soll die profitable Chipsparte verkauft werden. Mit den Einnahmen will sich Toshiba einen finanziellen Puffer schaffen und so die Kreditwürdigkeit sichern. (Reuters, 24.3.2017)