Kampf um IS-Hochburg Raqqa soll bald beginnen

Frankreichs Verteidigungsminister Le Drian sieht syrische Stadt "umzingelt"

Paris/Raqqa/Damaskus – Der Kampf zur Rückeroberung der syrischen Stadt Raqqa aus der Hand von Jihadisten rückt nach Angaben aus Paris immer näher. Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sagte am Freitag dem Sender CNEWS, das von der Miliz "Islamischer Staat" (IS) gehaltene Raqqa sei "umzingelt". Der Kampf um die Stadt werde "in den kommenden Tagen beginnen".

Erst am Mittwoch hatte die US-geführte Militärkoalition ihren Willen zur völligen Zerschlagung der Jihadistenmiliz bekräftigt. In einer Erklärung wurden auch die Erfolge der Allianz im Kampf um die IS-Hochburgen Mossul und Raqqa gewürdigt.

Mossul, die letzte IS-Hochburg im Irak, wurde bereits größtenteils von der irakischen Regierungsarmee mit Unterstützung der Anti-IS-Koalition zurückerobert. Die aus 68 Staaten bestehende Allianz unterstützt auch den Vorstoß arabischer und kurdischer Kämpfer auf Raqqa, die als "Hauptstadt" des IS gilt. (APA, 24.3.2017)