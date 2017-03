Wirtschaft soll erstmals seit 2011 um zwei Prozent wachsen, Arbeitslosigkeit sinken

Österreichs Wirtschaftsforscher fahren ihre Konjunkturprognosen nach oben

Wien – Weil die Geldbörsen der Österreicher locker sitzen und die Exporte in die USA und die Eurozone anziehen, steht die Konjunktur derzeit deutlich besser da als erwartet. Das erste Mal seit sechs Jahren soll die österreichische Wirtschaft heuer wieder um zwei Prozent wachsen, erklärt das Wifo in seiner am Freitag vorgestellten Prognose. Zuletzt waren 1,5 Prozent erwartet worden.

Weil die Auftragslage der Unternehmen gut ist, soll auch die Arbeitslosenrate das erste Mal seit 2011 wieder sinken. Sie soll heuer bei 8,9 Prozent liegen (Vorjahr: 9,1 Prozent) und im kommenden Jahr stagnieren. Schon im Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Land nur deshalb gestiegen, weil Flüchtlinge mit Erhalt ihres Asylbescheids in die Statistik gefallen sind. Heuer soll die Wirtschaft stark genug wachsen, um das auszugleichen.

Die Konjunkturlok schafft heuer laut Prognose 57.000 zusätzliche Stellen, im kommenden Jahr sollen es immerhin 45.000 sein. Das Wachstum soll im kommenden Jahr wieder leicht auf 1,8 Prozent sinken. (Andreas Sator, 24.3.2017)