Sobotka und Doskozil im Streit um Flüchtlinge aus Italien

Besuch in Frontex-Einsatzzentrum – Kurz fordert in Sizilien Schließung der Mittelmeerroute

Catania/Wien – Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist dagegen, dass Österreich von Italien Asylwerber übernimmt. "Solange die illegale, unkontrollierte Zuwanderung weiter existiert und Österreich derart stark belastet ist, kann es keinen zusätzlichen legalen Weg für Asylwerber geben", betonte Doskozil am Donnerstag. Diese Aussage führt nun bei Innenminister Wolfgang Sobotka zur Verstimmung. "Ich würde mir vom Koalitionspartner schon einen akkordierten Vorgang wünschen", so Sobotka mit Ö1-Morgenjournal.

"Wenn Bundeskanzler Kern dreimal mitstimmt, dann muss es eine Haltung der Bundesregierung geben", argumentiert Sobotka die Teilnahme am Relocation-Programm. Kern habe beim europäischen Rat mehrfach für das Programm gestimmt. "Ich halte mich daran, was Bundeskanzler Kern vorgibt", sagt Sobotka. Inhaltlich sei die Kritik zwar gerechtfertigt, aber es gelte die Beschlüsse der Regierung umzusetzen. Es könne nicht sein, dass Kanzler Kern in Brüssel mitstimme und Verteidigungsminister Doskozil nun etwas anderes fordere. "Zum Rechtsbruch wird man mich nicht auffordern können", so Sobotka.

Kurz für "Schließung der Mittelmeerroute"

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat bei einem Besuch in Sizilien einmal mehr "die Schließung der Mittelmeerroute" gefordert. "Die Flüchtlingspolitik entlang der Mittelmeer-Italienroute ist falsch", erklärte Kurz am späten Donnerstagabend gegenüber der APA in Catania, wo er das Einsatzzentrum der EU-Grenzschutzagentur Frontex besuchte.

"Obwohl jedes Jahr mehr für Rettungsmaßnahmen ausgegeben wird, steigt nicht nur die Zahl der Menschen, die in Europa ankommen, sondern vor allem auch die Zahl der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken", so der Außenminister. Daher müssten Migranten künftig an der EU-Außengrenze gestoppt, versorgt und zurückgestellt werden.

Bei seinem Besuch warf ein Vertreter der EU-Kommission Österreich mangelnde Solidarität gegenüber Italien vor, das derzeit Hauptankunftsland für Flüchtlinge ist. Konkret bezog sich der Vertreter der Generaldirektion für Migration, Marc Arno Hartwig, auf das Umverteilungsprogramm von Flüchtlingen innerhalb der EU.

Kurz entgegnete: "Wenn man von Solidarität spricht, muss man sich auch die Zahlen ansehen, die zeigen, dass es nie ein Jahr gab, wo Italien oder Griechenland mehr Migranten hatten als Österreich." Er dankte den italienischen Behörden, dass sie die ankommenden Migranten nun lückenlos registrierten, "trotzdem kommen immer noch viele nach Norden." Auch das Dublin-System, wonach jenes Land für das Asylverfahren zuständig ist, wo die Flüchtlinge ankommen, funktioniere nicht, kritisierte Kurz. Die von Innenminister Sobotka zugesagte Aufnahme von Asylwerbern aus Italien wollte Kurz nicht kommentieren.

Am Freitag will Kurz auch ein Frontex-Schiff besteigen, um sich ein Bild von der Lage an der Südgrenze der EU zu machen. Da in Catania derzeit keines vor Anker liegt, fliegt der Außenminister in der Früh nach Malta, wo er außerdem den Direktor des EU-Asylbüros EASO, Jose Carreira, treffen wird. (APA, red, 24.3.2017)