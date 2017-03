Thiem in Miami gegen Kroaten Coric

Erstes Duell mit der 20-jährigen Nummer 62 der Welt

Miami (Florida) – Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem bekommt es in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami mit dem Kroaten Borna Coric zu tun. Die 20-jährige Nummer 62 der Welt feierte am Donnerstag einen 7:6(6),4:6,6:3-Auftaktsieg über den Spanier Marcel Granollers und sorgte damit für das erste Aufeinandertreffen mit Thiem.

Sollte der ÖTV-Spieler seine Auftakthürde meistern, würde der Papierform nach der Italiener Paolo Lorenzi (32) warten, der in der 2. Runde auf den ungesetzten Adrian Mannarino (FRA) trifft. Im Achtelfinale könnte es gegen den Tschechen Tomas Berdych, im Viertelfinale gegen den in Topform befindlichen Schweizer Australian-Open-Sieger Roger Federer gehen. (APA, 23.3.2017)