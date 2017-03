ORF will Angebot für Champions League legen

Verzicht aus Spargründen kolportiert – und dementiert

Wien – Wer ab 2018/19 für drei Jahre Spiele der Champions League und des Super Cup (2018, 2019 and 2020), sollte binnen zehn Tagen ein Angebot an die Uefa in Genf schicken. Der ORF hat das definitiv vor, erklärt Sprecher Martin Biedermann auf STANDARD-Anfrage. Er widerspricht damit Infos vom Küniglberg, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wolle die Champions League aus Spargründen so rasch wie möglich loswerden.

"Davon kann keine Rede sein", sagt Biedermann. Der ORF werde ein Angebot abgeben, das "im Rahmen unserer Vorstellungen liegt". Näheres zu den Vorstellungen gibt's vorerst nicht. Die Frist für Angebote aus Österreich, Deutschland und der Schweiz für die Champions League ab 2018/19 und Uefa Super Cup ab 2018 endet am 3. April. (red, 24.3.2017)