Birmingham als Islamistenhochburg im Gerede

Mehrere Festnahmen nach Anschlag in London – Lokale Gruppen mit Kontakt zum IS

Die Hagley Road im Birminghamer Stadtteil Edgbaston ist ein Abbild der Gesellschaft in Englands zweitgrößter Stadt: bunt, multikulturell, ein wenig schäbig. In der Nacht zum Donnerstag drangen hier bewaffnete Spezialkommandos in zwei Wohnungen ein, offenbar auf der Suche nach Komplizen und Unterlagen des Angreifers von Westminster. Auch im Stadtteil Winson Green wurden Wohnungen durchsucht und mehrere Männer festgenommen. Wie in vielen anderen britischen Großstädten gehört auch in Birmingham bis zur Hälfte der Bevölkerung ethnischen Minderheiten an. Die größten Gruppen stammen aus den früheren Kolonien Pakistan und Bangladesch.

Neben Hunderttausenden bestens integrierter Muslime gibt es in Birmingham auch tiefverwurzelte islamistische Gruppierungen bis hin zu gewaltbereiten Jihadisten. Erst kürzlich zeigte eine Statistik: Neben London ist Birmingham Schauplatz der meisten Strafverfahren gegen islamistische Extremisten. Immer wieder gingen von der Millionenstadt auch Planungen für Terroranschläge auf der Insel aus. Lokale Gruppen haben mittlerweile Kontakte zum IS geknüpft. Vom Anführer der Pariser Anschläge, dem Belgier Abdelhamid Abaaoud, weiß man, dass er wenige Monate zuvor Glaubensbrüder in Birmingham und London besucht hat.

2014 erschütterte eine Serie von Enthüllungen das Schulsystem der Stadt: Anonymen Beschuldigungen zufolge hatten Fundamentalisten systematisch örtliche Schulen in den ärmsten Vierteln der Stadt mit einem hohen Anteil von Muslimen unterwandert und mehrere Direktoren zum Rücktritt gezwungen, um den Unterricht nach islamistischen Grundsätzen zu gestalten. Einige Schlüsselfiguren mussten danach ihre Posten in der Schulverwaltung räumen. Die Verschwörung scheiterte aber vor allem daran, dass die meisten Eltern eine säkulare Erziehung ihrer Kinder sicherstellen wollten und sich gegen die Einflussnahme durch Anhänger der orthodoxen, salafistischen Glaubensrichtung wehrten. (sbo, 23.3.2017)