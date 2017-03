Chinesischer Aktionär erhöht über C-Quadrat Deutsche-Bank-Anteil

Auf fast fünf Prozent – Konglomerat HNA will Beteiligung aber unter zehn Prozent halten

Frankfurt – Das chinesische Unternehmens- und Finanzkonglomerat HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank noch vor deren Kapitalerhöhung kräftig aufgestockt. Der österreichische Vermögensverwalter C-Quadrat, über den HNA das Aktienpaket hält, meldete am Donnerstag, dass er seinen Anteil an Deutschlands größter Bank am 15. März von 3,04 auf 4,76 Prozent erhöht habe.

HNA war Mitte Februar bei der Deutschen Bank eingestiegen und hatte damals bereits in Aussicht gestellt, im Lauf der Zeit weiter aufzustocken, aber unter zehn Prozent zu bleiben. Mit dem Aktienkauf erhält HNA auch mehr Bezugsrechte für die am Dienstag gestartete Kapitalerhöhung der Deutschen Bank.

HNA ist außerhalb Chinas vor allem als Miteigentümer von Fluggesellschaften (Hainan Airlines), Flughäfen (Swissport) und Hotels (Hilton) bekannt, besitzt aber auch eine große Bank- und Immobilien-Sparte. (APA, 23.3.2017)