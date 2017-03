Fernseh- und Radiotipps für Freitag, 24. März

0.20 MAGAZIN Tracks Themen: 1) Robot Art: Die Künstler von morgen heißen Vincent van Bot, bitPaintr oder eDavi. 2) Frenchcore ist die neueste Weiterentwicklung des Hardcore-Techno. 3) Mata-Me Por Favor: Als mehrere Mädchen in Rio de Janeiro grausam ermordet werden, entdeckt eine Jugendliche ihr Faible für Blut. 4) The Pop Group: Punk, Dub, Free Jazz und konkrete Musik. 5) Der japanische Zeichner Shohei Otomo. 6) Hip-Hop-Künstlerin Tkay Maidza. Bis 1.05, Arte

22.35 LIVE Universum History: Quo vadis, Europa? 60 Jahre Römische Verträge: Am 25. März 1957 wurden jene Dokumente unterzeichnet, die zur Grundlage der Europäischen Union wurden. Lou Lorenz-Dittlbacher meldet sich live aus Rom mit Beiträgen und Interviews mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Bis 23.10, ORF 2

22.20 EXTREME Das weiße Band (Ö/D/F/I 2009, Michael Haneke) Welche Ursache hat historisches Grauen? In der norddeutschen Provinz, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, reicht die Verkommenheit der Gesellschaft vom Pastor bis zu den Bauernkindern. Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes 2009, Oscar-nominiert. Haneke sucht nach dem Ursprung von Verrohung. Bis 0.40, ORF 3

21.00 MAGAZIN Makro: Terror trifft Tourismus Spanien, Italien, Griechenland und Portugal profitieren davon, dass viele Urlauber die Krisenländer meiden. Auch Fernreisen boomen, vor allem in die Karibik, nach Nordamerika und Südostasien. Das Tourismusschiff droht ob so viel ungleicher Verteilung zu kentern: Mallorca zum Beispiel kann den Besucheransturm kaum noch bewältigen. Bis 21.30, 3sat

19.20 MAGAZIN Kulturzeit Vivian Perkovic meldet sich von der Leipziger Buchmesse mit einem Beitrag über Identitätssuche mitten in Europa und Gratulation für Martin Walser zum 90. Geburtstag. Bis 20.00, 3sat

Radiotipps für Freitag:

14.05 MAGAZIN

Von Tag zu Tag: Ernst Strouhal Der Spielehistoriker und Schachkolumnist des STANDARD beantwortet bei Philip Blom Fragen zum Thema Gewalt als stilisiertes Brettspiel und als realistische Computersimulation. Bis 14.40, Ö1

18.20 MAGAZIN

Europa-Journal Cornelia Krebs mit den Themen: 1) Zum 60. Geburtstag der Römischen Verträge – In welche Richtung geht Europa? 2) Welche Rolle spielt Italien in der Europäischen Union? 3) Die Caritas-Hilfe in der Ukraine. Bis 18.55, Ö1

18.30 MAGAZIN

KulturTon: Hunger.Macht.Profite. Die Filmtage zum Recht auf Nahrung machen in Innsbruck Station. Dokumentarfilme setzen sich mit den Folgen der westlichen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft auseinander. Bis 19.00, Freirad – 105.9 im Raum Innsbruck und www.freirad.at

19.30 MUSIK

Jazztime: Zoës Faible für Jazz Die frankophile Song-Contest-Teilnehmerin singt live im Radiocafé. Bis 22.00, Ö1 (Doris Priesching, 24.3.2017)