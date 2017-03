US-General: Russland unterstützt möglicherweise die Taliban

Curtis Scaparrotti: Zunehmender Einfluss der Russen auf Islamisten

Washington – Der NATO-Oberbefehlshaber für Europa, US-General Curtis Scaparrotti, sieht nach eigenen Angaben Zeichen russischer Unterstützung für die Taliban in Afghanistan. Bei einer Anhörung vor dem Senat in Washington erklärte Scaparrotti am Donnerstag, er habe einen zunehmenden Einfluss der Russen auf die Islamisten bemerkt.

Dies sei "im Bezug auf den Umgang und vielleicht sogar der Versorgung der Taliban" der Fall. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Die Sowjetunion hatte in den 80er-Jahren nach der Invasion von Afghanistan gegen islamistische Mujaheddin-Rebellen gekämpft. (APA, 23.3.2017)