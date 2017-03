Welche Games spielen Sie in der Arbeit?

Zwischendurch ist schnell ein kurzweiliges Spiel wie "Solitaire" aktiviert. Welche Games erheitern Sie in der Arbeitszeit?

Wenn die Chefin in eine Besprechung geht, sich kurzzeitig eine Lücke zwischen zwei Arbeitsaufträgen auftut oder man einfach nur den Kopf freibekommen will, damit man wieder kreativ an die nächste Aufgabe herangehen kann – kurzweilige Games sind in der Arbeit beliebter Zeitvertreib. Anstatt Musik zu hören oder auf Buzzfeed herauszufinden, welche Kartoffelchipsgeschmacksrichtung man aufgrund seines Sternzeichens bevorzugt, sucht man sich eben Unterhaltung mit einem Game.

"Solitaire" und "Farmville" als Arbeitszeit

Von lokalen PC-Games über Browserspiele bis hin zu kurzweiligen Mobile Games am Smartphone gibt es für jeden Arbeiter und Angestellten das passende Spiel für zwischendurch. Der Klassiker unter den Bürogames ist wohl "Microsoft Solitaire". Das Kartenspiel ist seit Windows 3.0 auf jedem PC vorinstalliert und kostet den Arbeitnehmer unzählige Stunden an kostbarer Arbeitszeit. Für alle Nicht-Kartenspiel-Affinen gab es in alten Windows-Versionen noch "Minesweeper" und "3D Pinball", um gänzlich der Unproduktivität zu frönen.

abrodmagic Ikonisches Ende des Kartenspiels "Solitaire".

Eine Zeitlang hat sich das Spielgetümmel dann ins Internet verlagert: Gratis-Minispielsammlungen auf Plattformen wie Miniclip bieten immer noch kurzweilige Games an, die man so nebenbei im Browser spielen kann. Berühmt-berüchtigter Zeitfresser war das auf Facebook platzierte "Farmville", wo man sich vollkommen dem idyllischen Bauernleben hingeben konnte. Schafe scheren, Gemüse ernten und Freunden beim Bewässern helfen – stündlich blickte man auf die digitale Farm und frohlockte, sobald es was zum Ernten gab und man auf ein neues Level im Bauernranking aufstieg.

Mobile Prokrastination

Der Hype um die virtuelle Farm war schnell verflogen, und das Bauernsterben fand seine Pflugspur ins Web. Weitaus langlebiger sind da andere Browsergames: Das Additiongame "2048" begann als Onlinespiel und mutierte einige Zeit später zu einer sehr erfolgreichen App auf Smartphones. Für Geografie-Nerds gibt es online mannigfaltige Möglichkeiten, sich spielerisch auszutoben und die Arbeit links liegen zu lassen: "GeoGuesser" zum Beispiel verfrachtet einen mit Google Street View per Zufall auf eine Straße im Nirgendwo. Ziel ist es, herauszufinden, wo man sich befindet, um dann auf einer Karte punktgenau einzuzeichnen, in welche gottverlassene Gegend man sich verirrt hat.

Von der Chefin weniger gern gesehen – weil es sich dabei sichtlich nicht um die zu erledigende Arbeit handelt – ist das Spielen am Handy. Mobile Games wie "Candy Crush" lassen sich levelweise zwischendurch spielen. Um gleich das gesamte Team in die Prokrastination zu stürzen, spielt man eine Runde "QuizUp" oder "Quizduell" und fordert das Wissen der arbeitsmüden Kollegen heraus. Wer nicht bei der Unproduktivität erwischt werden will, der kann mit dem Smartphone die spielerische Unterhaltung auch auf die Bürotoilette verlegen.

Welche Games spielen Sie in der Arbeit?

Zocken Sie überhaupt Spiele während der Arbeitszeit, oder sind Sie ein vorbildlicher Arbeitnehmer? Welche Games spielen Sie, wenn Sie eine Pause von der harten Arbeit benötigen? Sind Ihnen Browsergames oder Mobile Games während der Arbeit lieber? Sind Sie von Ihren Vorgesetzten schon mal beim Spielen erwischt worden und wurden ermahnt? (Kevin Recher, 27.3.2017)