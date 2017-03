Red Bull Salzburg verlängerte mit Sportchef Freund bis 2020

Der Salzburger ist seit 2006 im Verein tätig

Salzburg – Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Sportchef Christoph Freund verlängert. Wie Österreichs Fußball-Meister am Donnerstag bekannt gab, unterzeichnete der 39-Jährige einen neuen Kontrakt bis 31. Mai 2020. Freund ist seit 2006 beim Verein tätig, war zuletzt Sportlicher Leiter und fungiert künftig als Sportdirektor gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Stephan Reiter.

Der zuvor als Sportkoordinator arbeitende Salzburger hat die sportlichen Agenden zu Beginn der Saison 2015/16 nach dem Abgang von Ralf Rangnick zu RB Leipzig übernommen. In einer Club-Aussendung freute sich Freund über den Vertrauensbeweis. "Zugleich ist es jedoch auch Verpflichtung, diesen Weg mit unserem tollen Team konsequent fortzuführen", betonte er. "Das heißt, junge Toptalente entdecken, entwickeln und in die Kampfmannschaft integrieren, Titel in Österreich gewinnen sowie international immer wieder für positive Überraschungen sorgen." (APA, 23.3.2017)