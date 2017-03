Meteorologen legen fest, wie viele verschiedene Wolken es gibt

Wasserballungen analog zur Biologie in "Gattungen" und "Spezies" unterteilt

Genf – Obwohl Wolken unendlich viele Formen annehmen können, gibt es einige typische Grundmuster. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mit Sitz in Genf hat nun ein verbindliches System festgelegt, wie Wolken zu klassifizieren sind. Dabei werden sie in Analogie zum Klassifikationssystem der Biologie in zehn Wolkengattungen (Genera), 15 Wolkenarten (Species) sowie neun Wolkenunterarten (Varieties) gegliedert.

In der Regel ist jede Wolke einer Gattung zuzuordnen, dazu gehören etwa hohe Federwolken (Cirrus) oder auch Haufenwolken (Cumulus). "Wolkenart" bezieht sich auf Eigenheiten in der Gestalt (faserig, flockig, ausgefranst) und Unterschiede im inneren Aufbau. Unterarten beschreiben die Anordnung der Wolkenteile und ihre Lichtdurchlässigkeit. Jede Wolke kann zudem mehrere Sonderformen und Begleitwolken aufweisen. (APA, red, 23. 3. 2017)