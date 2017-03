Zebra, Brezel und Dinosaurier: 69 Neue Emojis vorgestellt

Sollen im Juni erscheinen und in der zweiten Jahreshälfte für Nutzer verfügbar sein

Die Plattform Emojipedia hat 69 neue Emojis präsentiert, die im nächsten Paket an neuen Symbolen enthalten sein sollen. Darunter befinden sich langerwartete Emoji-Kandidaten wie die Brezel oder Dinosaurier. Auch das Zebra kommt endlich zu der Ehre, als Emoji verewigt zu werden. Da die 69 Emojis teils in Varianten verfügbar sein werden, gibt es insgesamt 137 neue Symbole.

foto: emojipedia

Die Symbole können bis zum endgültigen Release im Juni noch adaptiert werden. Emojipedia hat sie in Anlehnung an die in Apples iOS gängigen Emojis erstellt. Im Herbst sollen sie dann für Nutzer verfügbar sein.

Das Unicode Consortium entscheidet darüber, welche Emojis offiziell verfügbar sind. Hersteller fügen sie dann anhand einer Vorlage in ihre jeweiligen Tastaturen ein. Dabei unterscheiden sich die Emojis teil. Apple wandelte die Pistole etwa in eine Wasserpistole um. (red, 23.3.2017)