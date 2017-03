Ziel: Apple – Wikileaks publiziert weitere Daten aus CIA-Hackerabteilung

Neue Dokumente zeigen, wie der US-Geheimdienst Apple Macs überwachte

Wikileaks hat am Donnerstag ein weiteres Paket geheimer CIA-Daten veröffentlicht. Dieses Mal geht es um die Überwachung von Apple-Computern. In fünf Dokumenten wird dargelegt, wie die CIA Rechner aus dem Hause Apple mit Schadsoftware infizieren kann. Als Einfallstor dienen die beiden BIOS-Nachfolger UEFI und EFI. Von den offengelegten Spionagemethoden sind Macbooks bis 2013 betroffen, laut Wikileaks weisen jedoch andere Dokumente darauf hin, dass die CIA noch immer an diesen Systemen arbeite.

Außerdem wurden Informationen zur Ausspähung von iPhones veröffentlicht. Laut Wikileaks soll es sich dabei um eine Methode handeln, die bei fabrikneuen Geräten angewandt wird.

Wikileaks hat vor zwei Wochen erstmals geheime Daten aus der Hackerabteilung der CIA unter dem Titel "Vault 7" publiziert. Aus den 8.761 Dokumenten geht hervor, dass die US-Regierungshacker unter anderem iPhones von Apple, Android-Geräte von Google, Software von Microsoft und sogar Samsung-Fernseher zum Abhören nutzen. Nach der Veröffentlichung hieß es, dass die Masse an Daten nur ein Prozent der übermittelten Informationen ausmache. Mittlerweile ist klar, dass es sich dabei um echte Datensätze aus der CIA handelt. So hat das FBI bereits Ermittlungen eingeleitet. US-Präsident Donald Trump verurteilte die Veröffentlichungen scharf, obwohl er Leaks über seine Gegenkandidatin Hillary Clinton regelmäßig im Wahlkampf eingesetzt hatte. (fsc, sum, 23.3.2017)