Start am 19. April bei Netflix

Wien – Die dritte Staffel von "Fargo", auf Netflix zu sehen ab 19. April, wirft ihren ersten Trailer voraus. Ewan McGregor, so heißt es, ist in der dritten Staffel in einer Doppelrolle zu sehen. Und so lässt sich die Sache an:

(red, 23.3.2017)