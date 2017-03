Häupl auf SPÖ-Klausur: "Keine Personaldebatten"

Keine Stellungnahme zu Gerüchten, dass Funktion des Bürgermeisters und Parteichefs getrennt wird

Wien – Die Anstrengung von Wiens Bürgermeister Michael Häupl war groß, den Richtungsstreit in der Wiener SPÖ und die damit einhergehende Personaldiskussion bei der zweitägigen Klubtagung der Landespartei nicht zum beherrschenden Thema zu machen. Er werde diese Thematik nicht ansprechen, sagte Häupl zum Auftakt der Klausur im Veranstaltungszentrum "Colosseum XXI" in Wien-Floridsdorf am Donnerstag. "Ich bitte um Nachsicht, Sie werden von mir heute kein Wort zu irgendeiner Personaldebatte hören. Wir haben uns vorgenommen, hier zu arbeiten."

Am Ende seiner rund einstündigen Rede schwor Häupl die Genossen stattdessen auf die kommende Nationalratswahl ein. Die Wiener Partei habe einen "ordentlichen Beitrag" abzuliefern. "Wenn wir nicht Erster werden, wird es auch massive personelle Veränderungen geben, beispielsweise in der Regierungsspitze. Das wollen wir aber nicht", sagte Häupl zu den Genossen. Es gelte, ähnlich wie bei der Wien-Wahl 2015, "Strache fernzuhalten", diesmal eben vom Bundeskanzleramt.

Vorbereitung auf Gemeinderatswahl

Die Wiener Partei müsse sich zudem auf die Gemeinderatswahl 2020 vorbereiten. "Alles andere werden wir in den nächsten zwei Wochen diskutieren." Damit sprach Häupl die Weichenstellungen für Wien an: Bis Anfang April muss die Listenerstellung für den Landesparteitag am 29. April abgeschlossen sein. Häupl selbst hat angekündigt, erneut als Landesparteivorsitzender zu kandidieren. "Ich stehe persönlich zur Verfügung", bekräftigte er. Zu Gerüchten, wonach die Funktion des Parteivorsitzenden und des Bürgermeisters aufgesplittet werden könnte, nahm Häupl nicht Stellung. Diese Version, die derzeit innerhalb der Partei kursiert, könnte Häupls Kritiker, die seinen baldigen Rücktritt fordern, zufriedenzustellen.

Zuvor spannte Häupl in seiner Rede einen Bogen von Wohnen über Bildung und Arbeitsmarkt bis Gesundheit mit bekannten SPÖ-Positionen. Kritik übte Häupl vor allem an der ÖVP beim Thema Schulreform: Die Schwarzen würden bei der gemeinsamen Schule bremsen. Sie müssten sich von der "Bildungspolitik des 19. Jahrhunderts lösen". Auch die Wertschöpfungsabgabe brauche es. Das Wohnbauprogramm von Stadtrat Michael Ludwig, dem Ambitionen auf das Bürgermeisteramt nachgesagt werden, bezeichnete Häupl als "gut und ambitioniert".

Keine KAV-Präsentation

Die Neuausrichtung des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) wird laut Häupl bei der Klubtagung noch nicht präsentiert. Das müsse man noch innerhalb der Partei, mit der Gewerkschaft und auch mit dem grünen Koalitionspartner besprechen. "Ich bekenne mich aber dazu, dass das Unternehmen Finanzhoheit und weitgehende Personalhoheit haben muss", sagte Häupl.

Dass im Hintergrund der Richtungsstreit sehr wohl schwelt, zeigte sich beim Redebeitrag von Tanja Wehsely. Die stellvertretende Klubchefin und Schwester der ehemaligen Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely wird dem linken Parteiflügel zugerechnet. Es seien "viele Menschen, die sich engagieren, in diesem Saal. Aber wir haben einen, der ist der Beste", sagte sie in Richtung Häupl. (David Krutzler, Christa Minkin, 23.3.2017)