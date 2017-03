Häupl auf SPÖ-Klausur: "Keine Personaldebatten"

Im Kindergarten will der Wiener Bürgermeister die Qualitätskontrolle ausbauen: "Wenn dort nur Radikalisierung passiert, habe ich etwas dagegen"

Wien – "Ich bitte um Nachsicht, Sie werden von mir heute kein Wort zu irgendeiner Personaldebatte hören", erklärte Wiens Bürgermeister Michael Häupl in seiner Rede bei der Klubtagung der Wiener SPÖ am Donnerstag: "Wir haben uns vorgenommen zu arbeiten." Zwei Tage lang sollen die roten Stadträte im Floridsdorfer Veranstaltungszentrum "Colosseum XXI" ihre Projekte für die Stadt präsentieren.

"Wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein", sagte Häupl in Bezug auf die Kindergärten. Es gehe dabei sowohl um einen Ausbau des Platzangebotes, als auch um bessere Kontrollen. "Ein erheblicher Teil der Fehlhandlungen wurde von unseren Leuten aufgedeckt. Aber wir werden die Qualitätskontrollen trotzdem weiter verstärken."

Dabei versprach Häupl keine einseitigen Prüfungen durchzuführen. Man würde sich "den Kindergarten von Opus Dei" genauso anschauen, wie muslimische. "Ich habe nichts gegen religiöse Kindergärten. Aber wenn dort nur Radikalisierung betrieben wird, dann habe ich eine Menge dagegen", sagte Häupl.

Gemeinsame Schule

28.000 Schüler würden jährlich in Wien die gratis Nachhilfe in Anspruch nehmen. Das Angebot sei jedoch lediglich eine "Krücke" für Häupl. "Das ist nicht, was wir grundsätzlich anstreben. Mit der gemeinsamen Schule der zehn- bis 14-Jährigen wird sich die gratis Nachhilfe erübrigen. Aber wir haben sie noch nicht." Dass ein Kind sich mit zehn Jahren für einen Bildungsweg entscheiden muss, würde den weiteren Lebensweg "determinieren". Das sei "schlecht", sagt Häupl. Leistungsgruppen, ganztägiger Unterricht, verschränkte Schulform: "das ist was gutes".

An den Universitäten seien die Studien mittlerweile "so verschult, wie sie nicht mal' in meiner Zeit waren". Hier müsse die Bildungsreform ansetzen. Dass so viele Studierende heute arbeiten müssten sei für Häupl "kein Zustand" sagte er mit Blick auf die aktuellen Reformpläne der Studienbeihilfe.

Bildung, Gesundheit, Kanzler

Inhaltlich werden am ersten Tag vor allem die neuen Stadträte, also Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger, im Mittelpunkt stehen. Auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig wird am Nachmittag seine Präsentation halten.

Bundeskanzler Christian Kern wird erst am Freitagvormittag sprechen. Sein Vorgänger Werner Faymann wurde bei der Wiener Klubtagung im Vorjahr von einigen Vertretern der roten Jugendorganisationen ausgepfiffen. Was damals noch keiner wusste: Damit wurde gewissermaßen das Ende der Ära Faymann eingeläutet. Er trat einige Wochen später – nach einer desaströsen 1. Mai-Kundgebung – zurück. (ook, 23.3.2017)