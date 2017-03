Nächstes Werbefenster: ProSiebenSat1Puls4 vermarktet Sport 1

Sportkanal in den Kabelnetzen – Erster Sender in Vermarktung, der nicht zur größten Privatfernsehgruppe gehört

Wien – ProSiebenSat1Puls4 hat vor einer Woche die Vermarktung von Werbeflächen im deutschen Free-TV-Sender Sport 1 HD in österreichischen Kabelnetzen begonnen. 34 Prozent der österreichischen Haushalte sehen laut Teletest über digitale Kabelnetze fern, zwei über analoge (Stand: Dezember 2016).

Sport 1 HD ist das nächste Werbefenster der größten privaten Fernsehgruppe in Österreich, die gerade dabei ist, ATV und ATV 2 zu übernehmen. Der Sender ist laut ProSiebenSat1Puls4 der erste nicht zur Gruppe gehörende Sender, den sie in Österreich vermarktet. ProSiebenSat1Puls4 hat eine Sportvermarktungseinheit namens 4Sports.

Im Februar startete Sport 1 HD in Österreich. In den Kabelhaushalten – 36 Prozent aller Fernsehaushalte – und in der Werbezielgruppe der 14- bis 49-jährigen feiert der Vermarkter "Anfang der Woche" über einen Tagesmarktanteil von 0,9 Prozent. (red, 23.3.2017)