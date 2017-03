Macron bleibt Favorit für Wahl in Frankreich

65 Prozent im Zweiten Durchgang vorhergesagt

Paris – In Frankreich wird einer Umfrage zufolge der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron die Präsidentenwahl klar gewinnen. In der ersten Runde am 23. April käme der frühere Wirtschaftsminister demnach auf 26 Prozent der Stimmen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Instituts Harris Interactive ergab.

Seine Hauptrivalin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National erreicht 25 Prozent. Auf den – durch eine Reihe von Finanzskandalen unter Druck geratenen – Konservativen François Fillon entfallen 18 Prozent, gefolgt vom Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon (13,5 Prozent) und dem Sozialisten Benoît Hamon (12,5 Prozent).

In der entscheidenden zweiten Wahlrunde am 7. Mai wird sich der Umfrage zufolge Macron dann deutlich durchsetzen. Er erzielt demnach dann 65 Prozent, Le Pen 35 Prozent. Dies sind dieselben Werte wie bei der Erhebung vor zwei Wochen. Vor kurzem waren die fünf Kandidaten in der ersten von drei TV-Debatten aufeinandergetroffen. (APA, 23.3.2017)